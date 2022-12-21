حبس تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس تشكيل عصابي بعد ضبط عناصره وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها بمليون جنيه، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم لإرسالها الى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

كانت البداية عندما وردت معلومات الى قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، والترويج لها بنطاق محافظات «الإسكندرية – البحيرة – مطروح – الغربية».

وقام رجال الشرطة بضبطهم حال استقلالهم سيارتين، قيادة اثنين منهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهم «200 طربة لمخدر الحشيش تزن 20 كيلو جرام – كيس بلاستيك يحوي كمية من كسر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالي - 9 هواتف محمول».

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم لها بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للترويج، والسيارتين لتسهيل تنقلاتهم، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.