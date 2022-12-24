تفاصيل مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز أخميم، شرق سوهاج، بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج - البحر الأحمر» دائرة مركز أخميم، بينما أصيب 3 آخرون، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

انقلاب سيارة

تعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق سوهاج، ووجود وفيات ومصابين.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائقها على الطريق الصحرواي الشرقي دائرة مركز أخميم شرقي المحافظة.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع عمر الصغير أحمد محمد، 59 عامًا، وإصابة كل من الرملي محمد محمد 59 عامًا، بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبد الفتاح محمد 29 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم، وفتحي غريب أحمد 55 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع.

وجرى الدفع بـ3 سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.