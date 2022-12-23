«مستثمري سوهاج» لمحمد علي خير: مناطق صناعية في الصعيد تحتاج إلى تهيئة مرافق

علق المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج وأسيوط، على إصدار 5500 رخصة تشغيل في 3 أشهر فقط، قائلا إن هذه الرخصة تعد بمثابة إخطار، وزار رئيس هيئة التنمية الصناعية المناطق الصناعية في سوهاج، والتي تُعد أول زيارة لرئيس هيئة للتنمية الصناعية في سوهاج.

8 مناطق صناعية في سوهاج

وأضاف «الشندويلي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن سوهاج لها دور ريادي في التنمية الصناعية، وتحتوي على 8 مناطق صناعية، لافتا إلى أن زيارة هيئة التنمية الصناعية تعد بداية مبشرة لتنمية مدن الصعيد.

وأشار إلى أن تشغيل المصانع ليس بالأمر السهل فتحتاج لوقت وجهد وترتيب بالداخل مثل توصيل المرافق إذ يوجد بعض المناطق الصناعية التي لم تصلها المرافق مثل الكهرباء، وجرى نقل هذه المشكلات لرئيس هيئة التنمية الصناعية.

المكون المحلي وصل لـ 85%

وتابع: «نرغب في تشغيل هذه المصانع الفترة المقبلة، لخفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي والمكون المحلي، فهناك مصانع وصل المكون المحلي لمنتجاتها ما نسبته 85% وهذا ما ينادي به الرئيس السيسي، ولدينا الإصرار في إنجاح هذه المصانع».