تحرير 211 محضرا تموينيا وضبط 3 أطنان مواد غذائية في حملات بالمنوفية

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن تنفيذ عدة حملات تموينية اليوم السبت بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير 211 محضرا تموينيا متنوعا بينها 85 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و126 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها، تحرير محضر بمركز تلا ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية لحيازته طن و600 كيلو جرام مكرونة، و2 طن ملح طعام مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد المدير المسئول عن مدشة لصناعة الأعلاف الحيوانية بناحية قلتى الكبرى، لحيازته 7 أطنان نخالة خشنة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الحفاظ على استقرار السلع

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، وشن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.