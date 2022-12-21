محافظ المنوفية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمختلف القطاعات الخدمية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز لنهو كافة المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماعاً موسعاً بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ومؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ، ورؤساء مركزي أشمون والشهداء ، وممثلي المديريات الخدمية من الغاز والصحة والشباب والرياضة والأبنية التعليمية والاتصالات والصحة ، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وأشاد محافظ المنوفية بجهود الأجهزة التنفيذية و بالتعاون المثمر مع الهيئة الهندسية فى تنفيذ مشروعات المبادرة وتحقيق نسب مرتفعة فى إنجاز المشروع العملاق مما ساهم فى تعزيز صدارة المنوفية بين محافظات الجمهورية ، موجهاً بإعداد بيان شامل بشأن الموقف الحالى لتوصيل المرافق للمجمعات الخدمية ومراكز الشباب والرياضة والوحدات الصحية لاتخاذ اللازم ، وكذا تكليف رؤساء الوحدات المحلية بتعيين أطقم نوبتجية للمشروعات التى تم استلامها ضمن سكن كريم ، مع التواصل مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام استلام باقى الوحدات السكنية تحقيقاً للصالح العام.

وخلال الاجتماع ، استعرض محافظ المنوفية الموقف التنفيذى بكل قطاع على حده ونسب الإنجاز ومنها قطاعات ( الكهرباء ، الصرف الصحي ، مياه الشرب ، الصحة ، مشروعات سكن كريم ، المجمعات الخدمية والزراعية (، فضلا عن متابعة الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات بقطاعات الصحة والشباب الرياضة والأبنية التعليمية ، ووجه المحافظ بالتنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الإستلام الإبتدائى للمشروعات التى تم نهو الملاحظات بها.

هذا وشدد المحافظ على ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق مركزى أشمون والشهداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية ، حيث جارى وضع طبقة الأساس بطريق 850 (أبو عوالي -جريس - سمادون -شنشور ) بطول 11 كم ، فضلا عن استمرار الأعمال التحضيرية ورفع الإشغالات بطريق (23) " أشمون /كفر السيد/ سمادون) وتقاطع طريق 98 الحربي " رملة الأنجب – دلهمو " تمهيداً لأعمال الرصف ، كما جارى فرد طبقة السن بطريق 16 بداية من قرية العراقية – سيدي صالح – زاوية الناعورة بطول 23 كم ، و طريق (88) الشهداء - دناصور بطول (6) كم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ (1333) مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 78% ، شملت (879 ) مشروع بأشمون بنسبة تنفيذ 76% و(454) مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 81% ..