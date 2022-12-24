ضبط 6 آلاف طن مواد غذائية مجهولة المصدر في السلام

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية أسفرت عن ضبط مسئول مخزن مواد غذائية في السلام لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بإجمالي 6.248 طن مواد غذائية.

بمواجهته، اعترف بإدارة المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمّ ضبط صاحب مخزن لتجهيز المأكولات الخاصة بأحد المطاعم في مدينة نصر أول) لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (490 كيلو جرام لحوم مفرومة- دوبريهات - دواجن) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد الوجبات وطرحها بالمطاعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.