ضبط 3500 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن في القاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، العديد من الحملات التموينية، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 3500 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

ضبط صاحب مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «أرز - سكر - مكرونة» مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على «1,500 طن أرز - طن سكر - طن مكرونة، بإجمالي 3,500 طن مواد غذائية».

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 1372 لتر بنزين

كما تم ضبط مسؤول عن محطة وقود، كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، لتصرفه في كميات كبيرة من البنزين من محطة الوقود محل عمله، وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية، أمكن حصرها، كالتالي 1372 لتر بنزين.

وبمواجهته، اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود محل عمله، بقصد التصرف فيها للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.