وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان ملعب مركز شباب بتكلفة تقترب من مليون جنيه

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز شباب كفر الحصر التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

طفرة في قطاع الشباب والرياضة

رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الشرقية، مشيراً إلى أن قطاع الشباب والرياضة يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم أوجه الدعم والرعاية للشباب على المستوى الرياضي والثقافي والتوعوي في ظل اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان، مؤكداً استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم المنظومة الرياضية والشبابية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات لتطوير المنشآت الرياضية والشبابية القائمة وإنشاء مراكز شباب جديدة، وإنشاء الملاعب وحمامات السباحة ومعارض المنتجات الشبابية بالإضافة إلى المراكز الرياضية لذوي الهمم بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة لتخريج أجيال قادرة على المشاركة في بناء الوطن وتنمية المجتمع.

بدأت الزيارة بافتتاح وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية الملعب السباعي نجيل صناعي بمركز شباب كفر الحصر المُقام على مساحة 40*60 م بتكلفة 984 ألف جنيه، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ليتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية بالمركز.

كما شهدا وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية الفقرات الرياضية المقدمة من أعضاء أكاديميات «الكاراتيه – الجمباز – الكونغ فو – كرة القدم»، التي اتسمت بالندية ونالت استحسان الجميع، وتم التقاط صور جماعية مع الفرق المشاركة في العرض تشجيعاً لهم علي ممارسة الرياضة والمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية ورفع اسم مصر عالياً .

وخلال الزيارة قدم فريق كورال مركز الفنون فقرات غنائية وعزفا لمقطوعات موسيقية وسط تفاعل كبير وانبهار من الحضور، ليتوجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية لغرس 10 أشجار مثمرة داخل مركز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، بزراعة 100 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

تفقد صالة الألعاب البدنية وحضور دوره الإسعافات

شهدت زيارة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية للمركز تفقد صالة الألعاب البدنية وحضور دوره الإسعافات الأولية المقدمة لأعضاء أندية التطوع بالمركز، التي تهدف إلى إكسابهم مهارة الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات المختلفة للمساعدة في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة.

أكد وزير الشباب والرياضة ضرورة استمرار تنظيم الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.