طبيب نفسي يحذر من خطورة التوتر والقلق.. «بيضعفوا المناعة ويزودوا الألم»

قال الدكتور إبراهيم مجدي، أستاذ الطب النفسي، إنّ الجسم كله مرتبط ببعضه، موضحًا أن الشخص المصاب بانزلاق الفقرات بالعمود الفقري في حال تعرضه للتوتر والقلق؛ تزيد لديه حدة الألم بشكل كبير أكثر من الشخص الهادئ، إذ يتسبب القلق والألم النفسي في زيادة الألم وضعف المناعة، فيبدأ يشعر بتكسير وآلام بالجسم والمفاصل والأكتاف والرقبة والظهر والركبة، وعند الفحص؛ لا تظهر أي أمراض عضوية.

الحالة النفسية تؤثر على الصحة الجسدية

وأضاف أستاذ الطب النفسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، على شاشة «dmc»، أنه في حال سؤال المريض عن حالته النفسية، نكتشف أبعاد أخرى تظهر عليهو تؤثر على صحته الجسدية، موجهًا بضرورة التعود والتكيف مع ضغوط الحياة المختلفة والاعتياد على احتمال البيئة التي يعيش فيها الإنسان، وضرورة الحديث والتعبير عما يشعر به الإنسان، فالكتمان يسبب لصاحبه مشكلات نفسية وجسدية بشكل كبير.

تغير هرمونات الجسم

وتابع أستاذ الطب النفسي، أنه في حالة الكتمان بشكل متكرر، تتغير هرمونات الجسم، ولابد من الحديث مع شخص يحتوي ويسمع ويكون قادرًا على التخفيف عن صاحب الأزمة النفسية.