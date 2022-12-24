حصاد 2022.. فنانون دخلوا عش الزوجية أبرزهم محمد فراج وبسنت شوقي

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2022، وشهد هذا العام الكثير من الأحداث داخل الوسط الفني، وطغت عليه الاحتفالات والأفراح في أوقات كثيرة، إذ شهد دخول عدد كبير من الفنانين لعش الزوجية، وفي السطور التالية، نرصد لكم أبرزهم.

محمد فراج وبسنت شوقي

كان من أبرز الذين احتفل الوسط الفني بزواجهم خلال عام 2022، الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إذ أقيم حفل زفافهما في شهر يونيو الماضي، في أحدى المدن السياحية، بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

شيري عادل وطارق صبرى

وهناك أيضًا الثنائي شيري عادل وطارق صبري، اللذان فاجآ الجمهور، بعقد قرانهما في حفل عائلي ضم أفراد الأسرة والمقربين فقط .

عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوى

وانضم أيضًا الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، إلى القائمة، إذ احتفل هو الآخر هذا العام، بزفافه على الفنانة جميلة البدوي، في حفل ضخم حضره عدد كبير من الفنانين والأصدقاء .

حسين الجسمي

وكان من ضمن الفنانين أيضًا، حسين الجسمي، الذي أعلن عقد قرانه مع نهاية العام، وجاء ذلك بعد سنين طويلة من ابتعاده عن هذه الخطوة، ولكنه لم يكشف عن هوية العروس واكتفي فقط بمشاركة الجمهور بخبر زواجه.

سعد لمجرد

الفنان المغربي سعد لمجرد، أعلن في شهر سبتمبر الماضي، زواجه من صديقة عمره غيثة العلاكي، وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة.

نسرين طافش

وكان من الفنانات اللاتي أعلنّ زواجهن في عام 2022، نسرين طافش، التي اكتفت بنشر صورة لها وخاتم الزواج في يدها، ثم أعلنت عن هوية العريس وهو شاب من خارج الوسط الفني، ولكن بعد عدة شهور أعلنا انفصالهما.

بوسي

كانت المطربة بوسي من أشهر العرائس في الوسط الفني لعام 2022، إذ احتفلت بزفافها على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع في مايو الماضي وبحضور عدد من الفنانين.

جيلان علاء

احتفلت الفنانة إنجي علاء بحفل زفافها في شهر أكتوبر الماضي، على عز شهوان أحد مشاهير السوشيال ميديا.

دنيا عبد العزيز

وهناك أيضًا الفنانة دنيا عبد العزيز، التي احتفلت بحفل زفافها شهر فبراير الماضي مع بداية العام على المهندس مصطفى كامل وهو صديق لأسرتها، وذلك في أحد الأماكن الساحلية.