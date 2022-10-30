أول فيديو من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

نشرت الفنانة شيري عادل أول مقطع مصور من عقد قرانها على الفنان طارق صبري الذي أقيم، قبل أيام، في إطار عائلي، بحضور أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتنتظر شيري عادل عودة طارق صبري من الكويت لتحديد موعد حفل زفافهما، إذ يشارك الفنان الشاب كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الكويت المسرحي.

الوسط الفني يحتفل بعقد قران طارق صبري وشيري عادل

وفاجأ العروسان زملاءهما في الوسط الفني بالإعلان عن خطوبتهما واحتفالهما بعقد قرانهما، حيث استقبلا عددا من التهاني من زملائهما، أبرزهم الفنانة بشري، والفنانة دنيا عبد العزيز، خالد سرحان وغيرهم من النجوم.

«للإيجار» آخر أعمال شيري عادل السينمائية

وكانت آخر أعمال شيري عادل في السينما ظهورها كضيفة شرف في فيلم «للإيجار» الذي عُرض بدور العرض السينمائي قبل أشهر عدة، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور والنقاد وقت عرضه، وهو من بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، عصام السقا، ياسر الطوبجي، هايدي رفعت، أشرف مهدي، هدى الإدريسي، محمود الشرقاوي وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج إسلام بلال.