عضو «النواب» يشيد بملف «مدد يا عدرا»: الوطن جريدة كل المصريين

أشاد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بملف جريدة «الوطن» الصادر في عدد اليوم بعنوان «مدد يا عدرا يا أم النور»، معربًا عن سعادته بكل ما جاء في هذا الملف من تناول موضوعي وبمضمون رائع.

ثقافة المواطنة في الصحافة المصرية

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الملف يأتي في إطار تعزيز ثقافة المواطنة في الصحافة المصرية، ويؤكد خطوات الجريدة على هذا النحو، حيث أن سبق هذا الملف، عدد بعنوان «10 سنوات على تنصيب البابا على الكرسي البابواي».

الصحافة التنويرية

وأضاف «خليل»، أن ملف «مدد يا عدرا» به تنوع كبير يؤكد على التسامح ويبرز دور جديد للصحافة التنويرية التي تقبل الأخر، ويأتي هذا في إطار ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي حول حرية العبادة والعقيدة بين كل المصريين.

صحافة تخدم المواطنة

وتابع: «الوطن» أكدت أنها جريدة لكل المصريين وليس لفئة معينة، وانصح كل المصريين بقراءة هذا الملف الذي يعد من أبرز بصمات الصحافة القبطية التي تمت في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استخدام الصورة المعتمدة للسيدة العذراء في الكنيسة الأرثوذكسية أكد على روابط أبناء الوطن، موضحًا أن هذا النوع من الصحافة يخدم المواطنة ويؤكد على التآخي واواصر الصداقة والعلاقات الطيبة، على عكس ملفات تم تقديمها في الصحافة من قبل تدعي معلومات مغلوطة عن الأقباط.