برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» يبرز ملف «الوطن» عن السيدة مريم العذراء

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، ملف جريدة «الوطن» في عدد اليوم السبت، عن السيدة مريم العذراء، إذ استعرض الملف توافد آلاف المصريين يومياً على كنائس السيدة مريم، يبكون أمام صورتها، حاملين أملاً ورجاء ومحبة في تحقيق أمانيهم وطموحاتهم، ويحملون قلماً وورقة بسيطة.

«صورة أم النور»

وجاء في الملف، أنَّ صندوق الطلبات يوجد في جميع الكنائس أمام صورة العذراء والقديسين، ولكنه ينتشر بصورة أكبر أمام «صورة أم النور»، فهي الأم المحببة التي يعشقها الأطفال والكبار.

صناديق الطلبات

وتوجد صناديق الطلبات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المحبين في الأديرة والكنائس التي مرت بها، مثل كنيسة العذراء في باب زويلة، وكنيسة العذراء بمسطرد، وكنيسة القديس العظيم الأنبا بيشوي ببورسعيد، التي يُطلق عليها مجازاً «العذراء» بسبب معجزة حدثت بها وهي نزول الزيت من صورة العذراء، وكنيسة العذراء بالزيتون، وكنيسة العذراء بالوراق.