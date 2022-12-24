بعد انخفاض أسعار الذهب.. أشهر 8 شوارع لـ«الصاغة» في محافظات مصر

انخفضت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية في عدد من المحافظات، ليسجل سعر الجرام عيار 21، 1650 جنيها، بعدما وصل إلى 1800 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.

وبالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب اليوم، بحث عدد كبير من المواطنين عن أرخص أماكن لبيع المعدن الأصفر في مصر، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

شارع البحر في الفيوم

ويعد شارع البحر في محافظة الفيوم أكبر الأماكن التي تشهد تجمع تجار الذهب في المحافظة، والمعروفة باسم «الصاغة»، حيث توجد المحال بجوار بعضها بدءًا من شارع السهراية ووصولًا لشارع الفوال.

ويقصد المقبلون على الزواج تلك المنطقة لشراء الذهب، نظرًا لشهرة التجار في ذلك الشارع وسمعتهم الجيدة، لدرجة أنّ كل تاجر منهم أصبح لديه زبائنه من عائلات الفيوم.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24، 1988.5 جنيه للبيع، و1965.75 جنيه للشراء، فيما سجل عيار 22 اليوم، 1822.75 جنيه للبيع، و1802 جنيها للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 21، 1650 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 18، 1491.5 جنيه للبيع، و1474.25 جنيه للشراء، وسجل عيار 14، 1160 جنيهًا للبيع، و1146.75 جنيه للشراء.

سوق سوهاج يعود للعصر المملوكي

وفي محافظة سوهاج، يعد شارع الذهب في منطقة القيسارية من أقدم وأشهر الشوارع لبيع وشراء للذهب، حيث توجد محلات عمرها أكثر من 80 عامًا.

وقال «خالد محمد»، تاجر ذهب، إن شارع الصاغة في قيسارية سوهاج، علامة مميزة قديمًا وحديثًا، لتردد جميع أبناء المحافظة عليه لشراء المعدن الأصفر، موضحا أن المنطقة ترجع للعصر المملوكي، وتنتشر بها محلات وورش الترميم الذهب الكسر.

أسواق الذهب في بني سويف

وفي بني سويف، تُعد منطقة الصاغة التي تقع في أحد أهم وأشهر شوارع مدينة بني سويف وهو شارع الرياضي، من أهم مناطق بيع وشراء الذهب في المحافظة.

ويمتد عمر منطقة الصاغة لأكثر من 50 عاما في موقعها الحالي، حيث يُقبل عليها المواطنون لشراء احتياجاتهم من المصوغات الذهبية أو بيعها، وتتميز المنطقة بوجود عدد من ورش صيانة المشغولات الذهبية التي تنفرد بها على مستوى المحافظة.

محلات المنيا عمرها 70 عاما

وفي المنيا يعد شارع التجارة جنوب المدينة، من أكبر الشوارع التي تضم محلات الذهب في المحافظة، حيث يضم 20 محلا على الأقل بعضها يعود عمره إلى 70 عاما.

وقال أحد تجار الذهب بالمنيا في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب تتفاوت من محل لآخر بفارق جنيهات معدودة، على حسب طلب وإقبال الزبائن.

شارع ثابت.. صاغة أسيوط

ويعد شارع ثابت وسط مدينة أسيوط من أشهر الأماكن التي تضم محلات بيع الذهب، للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، حيث تضم أشهر محلات الصاغة، ويرجع تاريخ تلك المنطقة للستينات من القرن الماضي.

شارع فرنسا لبيع الذهب في الإسكندرية

ويشتهر شارع فرنسا بمنطقة المنشية في الإسكندرية بكونه أبرز أسواق الذهب في عروس البحر المتوسط، ويرجع تاريخه إلى الحملة الفرنسية، بحسب رواية أصحاب المحلات.

وينعكس بريق الذهب في كل مكان على البنايات رماديّة اللون في المنطقة، والتي تظهر بشرفات حديديّة قديمة يظهر عليها آثار الزمن وبصمات التاريخ.

واختلفت الروايات حول تاريخ شارع فرنسا الممتدّ من ميدان التحرير في المنشيّة وحتّى حي الجمرك في بحري بالإسكندرية، على الرغم من اتّفاقها على تسميّته بهذا الاسم، والتي تعود إلى فترة الحملة الفرنسيّة، حيث كان هذا الشارع إسطبلاً لخيل الجنود الفرنسيّين، قبل أن يتحول لمقر أغلى سلعة في التاريخ.

110 أعوام على سوق كفر الشيخ الإقليمي

ويعتبر سوق الصاغة غرب مدينة كفر الشيخ معلما رئيسيا لتجارة وبيع وشراء الذهب في المحافظة، والذي يرجع تاريخه لنحو 110 أعوام كونه يجمع أهم محلات الصاغة بالإقليم.

ويعتبر سوق شارع النبوي المهندس بكفر الشيخ من أهم المتاجر الحديثة على مستوى المحافظة لما يحتويه من مشغولات ذهبية فردية ومتنوعة، ويرجع تاريخه لنحو 90 عاما.

صاغة الإسماعيلية أشهر مناطق مدن القناة

وفي الاسماعيلية تجمعت محال الصاغة في شارع مصر المتفرع من شارع داوود حمدان، والتي انتشرت فيها المحال على جانبي المحال، ويتردد عليها المواطنون بشكل مستمر، خاصة قبل إتمام الأفراح.

ويعود تاريخ الشارع إلى أكثر من 70 عاما، حيث تستقر أشهر محلات الذهب في المنطقة، ويتوافد عليها المواطنون لشراء المعدن الأصفر، خاصة المقبلين على الزواج.

وبحسب محمد حسام، أحد تجار الذهب في المنطقة، فإنها تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بباقي المناطق الأخرى، والتي ترتفع فيها الأسعار خاصة «أسعار المصنعية»، بما يتجاوز 100 جنيه في الجرام الواحد.