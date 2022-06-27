تطورات حادث الأردن بميناء العقبة بعد انفجار صهريج غاز.. المستشفيات ممتلئة

تسبب حادث الأردن والمعروف بحادث ميناء العقبة في مقتل نحو 13 شخصا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات، بحسب وسائل إعلام رسمية، والتي أكدت تسرب غاز الكلور في الوقت الذي دعت فيه السلطات السكان إلى إغلاق النوافذ والبقاء في منازلهم.

تفاصيل حادث الأردن بعد انفجار صهريج

وقال مسؤولون إن حادث الأردن أو ما يطلق عليه حادث ميناء العقبة والذي تسبب فيه انفجار صهريج ميناء العقبة، حدث نتيجة التسرب الذي جاء بعد سقوط خزان مملوء بـ25 طنا من غاز الكلور، كان يصدر إلى جيبوتي أثناء نقله، وأظهر مقطع فيديو نُشر على صفحة «تويتر» الخاصة بالتلفزيون الحكومي، خزان تخزين يسقط من رافعة ويرتطم بسطح سفينة، يليه غاز أصفر يتصاعد في الهواء مع فرار الناس.

انتشار غاز سام نتيجة الانفجار

وقال نائب رئيس سلطة موانئ منطقة العقبة لإذاعة المملكة المحلية: «كيبلًا يحمل حاوية تحتوي على مادة سامة انكسر مما أدى إلى سقوط المادة السامة وفرارها»، موضحا أن الغاز كان ثقيلا وليس من السهل أن تتحرك السحب الغازية، إذ يتركز في منطقة واحدة ويتأثر بحركة الرياح، وبحسب ما ورد جرى إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة بعد الحادث، وأظهرت وسائل إعلام محلية أفراد من الدفاع المدني ومسعفين هرعوا إلى مكان التسريب وهم يرتدون أقنعة.

وجرى نقل الجرحى إلى مستشفيين حكوميين ومنشأة خاصة ومستشفى ميداني.

وقال مدير صحة العقبة جمال عبيدات، إن المستشفيات ممتلئة وإن المصابين في حالة متوسطة إلى حرجة، من جهته أفاد التلفزيون الرسمي بأن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة توجه لموقع الحادث في العقبة.