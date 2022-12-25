نيكول سابا ومصطفى قمر وسعد لمجرد نجوم حفلات الكريسماس اليوم

تستمر الاحتفالات الغنائية الخاصة بأعياد الكريسماس اليوم الأحد، ويحييها عدد من الفنانين سواء داخل مصر أو خارجها ومن بينهم نيكول سابا ومصطفى قمر وفاطمة عيد.

الفنانة نيكول سابا على موعد اليوم مع الجمهور اللبناني من خلال إحياء حفل غنائي خاص في مدينة لبنان ستقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيها المميزة .

سعد لمجرد ومصطفى قمر نجوم حفلات اليوم

الفنان مصطفي قمر سيحيي حفلا غنائيا مساء اليوم في الكافيه الخاص به الذي يقع فى منطقة الشيخ زايد وذلك بعدما أقام أولى حفلات الكريسماس يوم أمس السبت.

الفنان سعد لمجرد سيكون على موعد مع جمهوره في دولة تركيا حيث سيحيي حفلا غنائيا في مدينة أسطنبول.

فاطمة عيد في شارع المعز

الفنانة فاطمة عيد ستحيي حفلا غنائيا مساء اليوم في قصر الأمير بشتاك بشارع المعز بالقاهرة.