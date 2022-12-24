محمد حماقي ضيف إسعاد يونس في سهرة رأس السنة

يحل الفنان محمد حماقي ضيفًا على إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة «dmc» تأتي الحلقة ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2023 .

حيث طرحت الصفحة الرسمية لقناة «dmc»، عبر موقع الصور الشهير انستجرام البرومو الرسمي لحلقة الفنان محمد حماقي مع الفنانة إسعاد يونس وتم التعليق عليها: «واحنا بنودع سنة فاتت ونستقبل سنة جديدة هنقضي سهرة مميزة مع النجم محمد حماقي وباقة مع أحلى الأغاني.. هنعيش معاه أجمل الحكايات الممتعة وكمان هنشوف دويتو رائع بينه وبين الإعلامية القديرة إسعاد يونس استنونا في سهرة خاصة يومي السبت والأحد القادمين فقط على شاشة dmc».

محمد حماقي ضيف صاحبة السعادة فى رأس السنة

وظهر حماقي خلال البرومو الذي تم طرحه وهو يتحدث عن كثير من التفاصيل الخاصة بمشواره الفني على مدار عشرين عاما، وخلال الحديث قدم عددا مميزا من أغانيه منها «أدرينالين ومابلاش ونفسي ابقي جنبه وأحلى حاجة فيكي وأم الدنيا».