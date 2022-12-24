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«الداخلية» تضبط 14 ألف قضية سلع غذائية وتموينية فاسدة

كتب:

محمد بركات
02:23 م | السبت 24 ديسمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، من ضبط 15 قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2260 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 305,100 ألف جنيه)، ضبط (28) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (848846 لتر.

13631 قضية سلع غذائية وتموينية

ضبط (13631) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (6850,788) طن ، أبرزها ضبط (649) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (4867,079 طن – 1118411 عبوة غذائية متنوعة – 26705 قطعة.

ضبط (78) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (41,175 طن "سكر" – 1914 عبوة زيت تموينى- 67 قطعة ).• ضبط (6668) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (230,730 طن دقيق بلدى "مستندى" - 14,230 طن دقيق بلدى "عينى" – 9900 رغيف بلدى مدعم "مستندى" – 2000 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 519 بطاقة ذكية – ماكينة صرف).•

ضبط (49) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (168,702 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأسمدة زراعية وأقماح" - 120,230 طن دقيق أبيض "عينى"– 3527 عبوة سلع ومواد غذائية – 3650 عبوة "سجائر" - 10946 لتر زيت طعام).• ضبط (2) قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (20,300 طن أعلاف حيوانية).

ضبط (13) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (570,475 طن أعلاف حيوانية) ، وضبط (5) قضايا غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (30,400 طن أعلاف حيوانية). • ضبط (17) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (56,144 طن أرز أبيض "عينى").

ضبط (12) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (120,680 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (343) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير.. بمضبوطات بلغت (3644,194 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (13) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير، بمضبوطات بلغت (122,800 طن أرز شعير "مستندى")

ضبط (85) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (67,844 طن دقيق بلدى "عينى" – 75,475 طن "سكر– زيت طعام - مكرونة - أسمدة مدعمة" تموينى – 1000 لتر زيت تموينى – 64 بطاقة ذكية – ماكينة صرف - 914 عبوة زيت تموينى).

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