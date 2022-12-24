إصابة شخصين في حادث انقلاب تاكسي ببني سويف

أصيب شخصان في انقلاب سيارة أجرة تاكسي بمدخل كوبري عدلي منصور بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة تاكسي بمدخل محور عدلي منصور

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانقلاب سيارة تاكسي بمدخل كوبري عدلي منصور بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، نتج عنه إصابة شخصين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المصابين

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهما كل من «صابر.ع.ا» 40 سنة، سائق، وبه جروح قطعية في الفخذ الأيسر، و«عامر.م» 49 سنة، وبه سحجات وكدمات بالجسم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهما ودرجة الإصابة التي تعرضا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.