إصابة فتاة وطفلين في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي بني سويف الغربي

أصيبت فتاة وطفلان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف، وجرى نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة على صحراوي بني سويف الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كمين قصر الباسل في المسافة بين محافظتي بني سويف والفيوم، ونتج عنه إصابة فتاة وطفلين بإصابات مختلفة، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث، وجاري تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وجاءت أسماء المصابين في الحادث، كما يلي: