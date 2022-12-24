عودة عروض «Disney on Ice» إلى مصر بعد غياب 15 عاما

بعد غياب 15 عامًا، تعود عروض «Disney on Ice» إلى مصر لتكون محطتها الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتدخل البهجة في قلوب الحاضرين كبارًا وصغارًا، فعبَّر ستيفن أرم مسترونج، نائب رئيس شركة فيلد إنترتينمنت، المسؤولة عن العروض، عن سعادته بعودتها إلى مصر بعد غياب سنوات طويلة، مؤكدًا اختيار القاهرة لتكون ضمن إحدى العواصم التي تقام فيها العروض لقدرتها على استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى.

قصص «ميكي ماوس» في الجليد

وأضاف «أرم مسترونج»، في مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العروض شهدت حماسًا وإقبالًا كبيرًا من الجمهور المصري الذي حضر بكثافة مع الأطفال للاستمتاع بقصص ديزني، وذكر أن العروض في جولتها بالقاهرة، تشهد قصص «ميكي ماوس» في الجليد والأوقات الصعبة، إذ ندرك أن ارتباط جميع الفئات العمرية بشخصيات ديزني «ميكي» و«ميني» و«جورا» و«دوفي»، ومدى تأثيرها في وجدان الجميع في العالم العربي، خاصةً أنها مناسبة لكل الأعمار.

هدفنا إسعاد الأطفال

وقال سيرخيو أرتياجس، مدير التسويق لشركة فيلد إنترتينمنت، إنّ عروض ديزني بدأت منذ شهر أغسطس الماضي في منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة الرياض، ثم جولتين في أبوظبي والكويت، وجعلنا مصر محطتنا الأخيرة التي تشهد 24 عرضًا، متابعا أن هدفهم إسعاد الأطفال ومشاهدة فرحتهم وهم يشاهدون شخصيات ديزني أمامهم، موضحًا أن كل شخص يأتي إلى المسرح يتعاملون معه على أنه طفل، لأن سحر ذكريات ديزني لا يتعلق بعمر معين.