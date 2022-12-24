«الداخلية»: ضبط 2014 قضية تموينية متنوعة

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، وتمكنت من ضبط 2014 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والإستيلاء على السلع المدعومة، من بينها :-

147 الألف طن أرز أبيض

ضبط 4 قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (147,030 طن أرز أبيض "عينى")، (19) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5,435 طن أرز أبيض "عينى")، (4) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (122,850 طن أرز شعير "عينى" ) ، (86) قضية عدم توريد "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (291,788 طن أرز شعير "مستندى" )، قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (7 طن أعلاف حيوانية "عينى" ).

وضبط 8 قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت ( 41,800 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 1047 عبوة "مبيدات حشرية" ، ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت ( 9154 عبوة "زيت طعام – جبن" ).

ضبط (630) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت ( 10 طن أسمنت - 3 طن دقيق أبيض "عينى" – 9,800 طن "سلع ومواد غذئية متنوعة " – 7 طن "أسمدة زراعية" - 2602 عبوة "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 6118 عبوة سجائر).

ضبط (795) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15قضية دقيق بلدى مدعم " مستندى – عينى" - 235 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 171 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 4 قضايا توقف عن الإنتاج - 370 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (10,625 طن دقيق بلدى مدعم " مستندى" – 1,200 طن دقيق بلدى "عينى".

5 طن سلع تموينية

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" - بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (5,50 طن "سلع تموينية" مخصصة ربطا على البطاقات التموينة) قام المذكور بتخزينها بتجميعها للأتجار بها فى السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر.

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) لتصرفه فى كمية قدرها ( 1,7 طن دقيق بلدى مدعم ) قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، ضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الشرقية) لتجميعه كمية قدرها (49000 لتر مواد بترولية "سولار) بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.