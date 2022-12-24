فحص وعلاج 1392 شخصا في قافلة جامعة طنطا بقطور ضمن «حياة كريمة»

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا، اليوم، إلى قرية محلة مسير بمركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، كما شملت قافلة توعوية لشرح مخاطر الزيادة السكانية بحضور الرائدات الريفيات تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وآلياتها التنفيذية ودعما لرؤية مصر 2030، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية في إطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030.

محاضرات توعوية

وتفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة، بمرافقة مسئولي «حياة كريمة»، حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدا حرص الجامعة على توفير كافة التجهيزات اللازمة لتعزيز وتيسير أعمال الكوادر الطبية أثناء الكشف، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الخدمي والمجتمعي للمواطنين بالأماكن الأكثر احتياجا.

وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى، بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة «100 مليون شجرة».

الكشف على 1392 مواطنا

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1392 حالة من خلال 12عيادة، حيث تم فحص 74 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و192 في عيادة الأطفال، و188 بالعظام، و164 جلدية، و142 باطنة، و86 مسالك بولية، و185 أنف وأذن، و17 جراحة عامة، و86 صدر، و26 نفسية وعصبية، و198 جراحة العيون، و34 قلب وأوعية دموية.

كما تم تحويل 117 حالة بواقع 2 جراحة المخ والأعصاب، و4 أطفال، و41 عظام، و2 جلدية، و1 باطنة، و4 مسالك بولية، و14 أنف وأذن وحنجرة، و7 جراحة عامة، و5 صدر، و2 نفسية وعصبية، و34 جراحة العيون، و1 قلب وأوعية دموية، إلى المستشفيات لمتابعة العلاج اللازم.

محو أمية 12 مواطنا

وشهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 12 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.