تكريم حفظة القرآن الكريم والكتاب المقدس بمدارس أسيوط في احتفالية كبرى

نظمت لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مدرسة السلام المطورة المشتركة بمدينة أسيوط، حفلا لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم والكتاب المقدس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، في مسابقة «معًا نبني إنسان»، وذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين بيت العائلة بالمحافظة، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم فقرات وطنية وأخرى تدل على المحبة والوحدة الوطنية بمشاركة المسلمين والأقباط ونالت إعجاب الحاضرين، باعثين رسالة إلى العالم أن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر يد واحدة لمواجهة التعديات

وقال الشيخ سيد عبدالعزيز، أمين بيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط، لـ«الوطن»، إن احتفالية اليوم تعد من أهم الفعاليات التي تستهدف العملية التعليمية، والهدف من تلك المسابقة احترام الثوابت الدينية ورسالة لكل المجتمع المصري أن مصر تحترم كل الثوابت الدينية.

وأضاف أن المسابقة تناولت آيات من القرآن الكريم وأخرى من الكتاب المقدس، وذلك ضمن أول مسابقة في هذا الشأن تقام على مستوى الإدارات التعليمية، وشارك فيها العديد من تلاميذ المرحلة الابتدائية مسلمين ومسيحيين فيب ملحمة وطنية.

وتم تكريم الفائزين والمتميزين في احتفالية كبرى بحضور المحافظ، وتم اختيار مدرسة السلام لتكون رسالة سلام لتكريم حفظة القرآن الكريم والكتاب المقدس، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يبعث برسالة مفادها أن مصر يد واحدة لمواجهة كل التحديات.

ترسيخ مبدأ المواطنة بين الجميع

بينما قال القس عاموس بسطا، أمين مساعد بيت العائلة المصرية بأسيوط، إنه تم إطلاق مسابقة «معًا نبني إنسان» منذ أسبوعين بمدارس المحافظة، وذلك برعاية المحافظ، وهي أول مرة يتم تسميع آيات القرآن الكريم والكتاب المقدس بالمدارس، في مسابقة رسمية تابعة للدولة، وذلك ترسيخا لمبدأ المواطنة وإيصال رسالة للطلاب تفيد بأننا كلنا واحد، لا يوجد اختلاف بين المسلمين والاقباط

مشاركة 11 إدارة تعليمية

وأوضح مؤنس منير، مدير مدرسة السلام المستضيفة للحفل وعضو لجنة التعليم ببيت العائلة، أن المسابقة جاءت بمشاركة مديرية التربية والتعليم بأسيوط، وشارك فيها 11 إدارة تعليمية مختلفة والمئات من تلاميذ المدارس الابتدائية، وكان تنافس قوي وتم اختيار تلاميذ من كل إدارة وتكريمهم اليوم.

وأكد «منير» أن الفكرة من المسابقة توصيل رسالة للعقل بأننا مسلمين ومسحيين كلنا واحد، وبالتعايش المشترك وتعميم المحبة المتبادلة، و«أتمنى أن تكون المسابقة سنويا وبشكل موسع».