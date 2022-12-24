«حياة كريمة» تنهي 80% من أعمال مشروع «سكن كريم» بقرية «عرب العيايدة»

ذكرت مؤسسة «حياة كريمة»، أنَّ محور «سكن كريم» من أهم محاور المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّ المحور يعمل على توفير وحدات سكنية أفضل للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

مشروع «سكن كريم»

وكشفت حياة كريمة عن إجراء أعضائها جولة تفقدية لأعمال إنشاء مشروع «سكن كريم»، والتي تتم بقرية «عرب العيايدة» بمركز الصف في الجيزة، مشيرة إلى أنَّ مساحة المشروع تبلغ 10 آلاف و500 متر مربع، ويتكون من 16 عمارة سكنية، بعدد وحدات 128 وحدة سكنية، موضحة أنَّ الشقة مكونة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 90 مترًا مربعًا، مؤكّدة أنَّ الشقة كاملة التشطيبات والمرافق.

المشروع يضم 128 حظيرة لتربية المواشي

وأضافت مؤسسة «حياة كريمة» أنَّ المشروع يضم 128 حظيرة لتربية المواشي مراعاة لهوية القرى هناك، على أنَّ تستكمل أعمال تنسيق وتجميل الموقع، ودخول باقي المرافق من غاز طبيعي واتصالات، موضحة أنَّ نسبة تنفيذ مشروع سكن كريم بمركز الصف وصلت 80%، على أن تستكمل باقي الأعمال خلال شهر.