مي عبدالحميد لقناة الحياة: البنك الدولي أشاد برؤية مصر لتوفير سكن كريم

علقت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على إشادة بعثة مجموعة البنك الدولي برؤية مصر لتوفير السكن الكريم للمواطنين الأقل دخلا، قائلة: إنّ البعثة موجودة منذ أسبوعين، إذ استضافت مصر مؤتمرا مع الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، وشارك عدد كبير من الدول الأفريقية ووزراء الإسكان.

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: "عرضنا تجربتنا، وكان هناك مسابقات في الابتكار، وكل دولة قدمت محاورها وفزنا بالمركز الأول، وعقدنا اجتماعات كثيرة مع الدول المشاركة على هامش هذا المؤتمر بحضور بعثة البنك الدولي، وشرحنا تفاصيل البرنامج وكيف نعمل ونستهدف المستفيدين والطرق التي نخطط بها للمشروعات الجديدة، وكل ذلك كان محل إشادة وبعثة البنك الدولي أشاد برؤية مصر لتوفير السكن الكريم».