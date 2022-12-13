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قناة الحياة تبرز مشروع سكن كريم بـ«شارة الطحاوي» في الشرقية: وفر 600 فرصة عمل

كتب:

شريف سليمان
04:58 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن تواصل العمل في مشروع مجمع سكن كريم بمنشأة بشارة الطحاوي التابعة للوحدة المحلية لقرية سعود بمركز الحسينية في الشرقية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

مجمع سكن كريم مقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتكون من 8 عمارات سكنية، ويضم 32 وحدة سكنية، ويخدم قرية منشأة بشارة الطحاوي و18 تابعا، كما وفّر 600 فرصة عمل، وبلغت تكلفة إنشاء المجمع 20 مليون جنيه.

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بقلم شريف سليمان