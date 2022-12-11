قناة الحياة تبرز استمرار العمل في إنشاء 9 عمارات سكن كريم بالجزيرة الخضراء بكفر الشيخ

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن استمرار العمل في مشروع إنشاء 9 عمارات سكن كريم، بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة حياة كريمة.

سكن كريم الجزيرة الخضراء مقام على مساحة 4 آلاف متر مربع ويضم 72 وحدة سكنية، وتتكون عمارة سكن كريم الجزيرة الخضراء من 4 طوابق بإجمالي 8 وحدات سكنية.

مشروع سكن كريم يستفيد 288 نسمة بالوحدة المحلية لقربه من الجزيرة الخضراء، ويخدم قرى أبو خشبة والجزيرة الخضراء وبرج مغيزل والجنايدة وخان الجنى ومعدية رشيد والهردة والعناينة.