مراسل قناة القاهرة الإخبارية ببرلين: الشرطة الألمانية تعتقل شخصا بتهمة التجسس لصالح روسيا

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، إن المدعي العام الاتحادي الألماني أعلن اعتقال شخص من الشرطة الجنائية الألمانية بتُهمة التجسس لصالح روسيا، ونقل معلومات حساسة ومهمة لجهاز الاستخبارات الروسية.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في كارلسروه أعلنت، الخميس، أنه تم توقيف «كارستن إل»، وهو عنصر في الاستخبارات الخارجية، بشبهة نقل معلومات حسّاسة إلى روسيا.

الجاسوس كان يملك تصريح دخول على البرامج والعمليات السرية

وأضاف «مرزوق» أن الجاسوس المعتقل موظف مهم وكبير في جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجية، وهو محتجز الآن بعد مثوله أمام قاضي التحقيقات بتهمة الخيانة، مشيرا إلى أن المعلومات التي يزعم نقلها لروسيا من أسرار الدولة الألمانية، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال عدد محدود للغاية من المسؤولين، موضحا أن الجاسوس كان يملك تصريح دخول على البرامج والعمليات السرية الخارجية المشتركة مع الأجهزة الأمريكية والإنجليزية.

واقعة مماثلة في عام 2014

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أنه كانت هناك واقعة مماثلة عام 2014 عندما ضُبط جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية ونقل 200 وثيقة من جهاز الاستخبارات الألمانية، مضيفًا أن العمليات الاستخباراتية الروسية نشطة خلال هذا العام بشكل كبير، ورصد عدد كبير من السفارة الروسية على الأراضي الألمانية وجرى ترحيلهم.