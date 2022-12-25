اشتراطات ترخيص مطاعم الكشري وفقا لقانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الضوابط والاشتراطات الخاصة بترخيص محل ومطعم الكشري، وجاءت كالتالي:

- لا يصرح بحفظ الأطعمة سريعة التلف بالمحل إلا إذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض.

- الاقتصار على استخدام غاز طبيعي كمصدر للوقود حال توافره.

- إعداد السجل البيئي وجعله متاحا عند التفتيش البيئي

تجهيز المنشأة

- تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة الحرارة للمنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرار لا تزيد عن -18 مئوية.

- التجهيزات اللازمة لحماية المنتجات من التلوث.

- التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

- المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل.

- تصميم أنظمة التهوية والتكييف وتركيبها على نحو لا يلوث الغذاء أو المعدات والأواني والأدوات.

- تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر لمقاومة التلوث الفيزيائي.

- يجب أن يكون مصدر المياه صحيا وطبقا للمواصفات للمياه الصالحة للشرب سواء مصدر مياه أو خزانات.

دورات المياه

- دورات المياه تكون معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرة كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي للغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه داخل المحل.

- توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين.

- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه .

- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لاتقل عن 10 سنتيمتر بين الطاولة والمعدة وفق اشتراطات قانون المحال.