ضوابط ترخيص مزرعة المواشي والدواجن في قانون المحال

حدد قانون المحال العامة ضوابط ترخيص محل أو مزرعة تربية المواشى والأغنام وأماكن- زرايب- تربية الجمال والخيول حيث يجب توافر عدد من الاشتراطات العامة للحصول على ترخيص لتلك الأنشطة ومنها ما يلى..

- تلتزم إدارة المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية الحيوية لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل إلى الملوثات البيولوجية مثل الفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض.

- يجب أن تزود هذه الأماكن ذات السقف الكامل إذا زاد عدد الحيوانات التي تتسع لها عن 100 حيوان بباب آخر للإنقاذ بعيدا عن الباب الأول بمسافة لا تقل عن ثمانية أمتار بين أقرب حدي البابين.

- أن يكون المشروع خارج الكتلة السكنية، مع الالتزام بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 498 لسنة 2016 في شأن مجازر المواشي والأغنام والجمال.

محل مزرعة تربية الدواجن

- أن يكون المشروع خارج الكتلة السكنية على أن تبعد عن أقرب كتلة سكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر وعن أي مزارع بياض أو أمهات التسمين بمسافة لا تقل عن 5 كم وعن أي نشاط داجني أو مماثل بما لا يقل عن 500 متر بما يتوافق مع اشتراطات هيئة الخدمات البيطرية.

- عدم القيام بأي أعمال ذبح أو تجهيز في المزرعة.

- حظر القيام بأي أعمال حرق مكشوف أو في براميل أو دفن غير آمن للتوافق مع التخلص من النوافق والمخلفات الصلبة بصورة سلمية وآمنة بيئيا وبما لا يتعارض مع أحكام قانون البيئة .

مزرعة تربية الزواحف والحيوانات وطيور الصيد لأغراض تجارية

- ـن يكون المشروع خارج الكتلة السكنية، مع الالتزام بقانون وزير الإسكان رقم 1303 لسنة 1978 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في أماكن تربية الدواجن وخلافه.

اسطبلات الفصيلة الخيلية ومحل ربط البهائم

- تلتزم باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة.

- حصول العاملين على التطعيمات اللازمة ضمن اشتراطات النشاط.

- تكون المداود أن وجدت خالية من الزوايا ومن الصاج أو الزهر أو من البناء أو الخرسانة بشرط بياضها من الداخل والخارج بالأسمنت، وإذا كانت من الخشب فتدهن بالقطران الساخن.