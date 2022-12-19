اشتراطات ترخيص ورش السمكرة وإصلاح السيارات وفق قانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الضوابط الخاصة بورش ومحلات اصلاح السيارات حتى يتمكن أصحاب تلك الأنشطة من ترخيص المحلات.

وجاءت الضوابط الخاصة كالتالي:

ورش السمكرة

- يقتصر النشاط على سمكرة السيارات فقط دون القيام بإضافة أى أنشطة أخرى قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بإصدار تراخيص المحال.

محلات اصلاح تكييف السيارات

- يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

محل غسيل وتشحيم السيارات

- يقتصر النشاط على غسيل وتشحيم السيارات فقط دون القيام بإضافة أى أنشطة أخرى قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز.

- الالتزام بفصل الزيوت والشحومات عن مياه الصرف وعدم الصرف على مسطحات مائية.

- التخلص السليم من مخلفات الزيوت والشحوم الناتجة عن النشاط بتجميعها لتسليمها لشركة معتمدة لإعادة تدويرها مرة أخرى.

- التخلص الآمن من المخلفات الصلبة خاصة عبوات الزيوت الفارغة والفلاتر المستهلكة بتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها فى الأماكن المخصصة.

- يزود مكان التشحيم بمراوح شافطة لتجديد الهواء ومواسير لطرد الغازات إلىالخارج وتركيب واجهات زجاجية ذات ضلف متحركة إذا ما استعملالكيروسن فى التشحيم

-لايخزن بالمحل من الزيوت المعدنية والشحومات أكثر من 160 جالون ،وتوضع الزيوت داخل برميل حديد على قوائم حديدية بارتفاع نصف متر.

- وجود مكان مخصص لتجميع الزيوت المستعملة والتخلص منها أولا بأول.

محل اصلاح ونفخ اطارات السيارات

- يجب توافر الاشتراطات العامة مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

مركز اصلاح المحركات والعفشة للسيارات

- توجه فتحة الرشاشات عند اختبارها بالضغط إلى وعاء مقفل حتى لايصل رزاز السولار إلى العمال.

- تزود المحال التى تقوم برفع المحرك من مكان لآخر بآلة رفع معدة بالأسلاك والحبال والسلاسل والخطافات والطارات من معدن قوى وتختبر بصفة دورية.