حياة كريمة تنظم لقاء جماهيريا بالشرقية استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية

نظمت مؤسسة حياة كريمة، حوارا مجتمعيا لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية الصوفية لمركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات.

حضر اللقاء، العقيد مهندس أحمد وفا مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية، ومحمد الفضالي منسق وسط الشرقية ومركز أولاد صقر بحياة كريمة، وهشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، ومسؤول متابعة المركز ومنسقي الوحدات المحلية والقرى والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة وقيادات المركز الطبيعية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والقيادات الطبيعية من عمد ومشايخ، وعدد كبير من أهالي القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية الصوفية ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى.

2000 مواطن يشاركون في الحوار

وشهد الحوار المجتمعي حضورا مكثفا تخطى ألفين مواطن شارك فيه جميع الفئات من رجال ونساء وشباب ورجال دين وقيادات طبيعية وذوي الهمم، بشأن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي ستوفر حياة كريمة لتلك القرى في القطاعات المختلفة المستهدفة.