اضطرابات النوم والأرق تزداد في الشتاء.. أعراضها وطرق الوقاية

مع انخفاض درجات الحرارة بفصل الشتاء، وبرودة الطقس الشديدة، يشعر البعض بعدم القدرة على النوم وهو ما ينتج عنه الأرق، حيث أشار مختصون في الصحة العامة، إلى أن اضطرابات النوم في فصل الشتاء، تسبب شعورا بالخمول والكسل عند الاستيقاظ، و«خمس» سكان العالم يعانون منه بدرجات متفاوتة، ويعد كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة به من غيرهم، و تستعرض «الوطن»، أسباب الإصابة بالأرق، أهم أعراضه، وكيفية الوقاية منه.

قال الدكتور وليد هنيدي، استشاري نفسي، إن الإصابة باضطرابات النوم والأرق لها أشكال مختلفة، منها عدم القدرة على النوم حتى مع الإرهاق الشديد، النوم المتقطع، الاستيقاظ مبكرًا رغم قلة ساعات النوم التي نامها الشخص، موضحًا الأضرار التي قد تنتج عن الإصابة مثل عدم الانتباه أثناء القيادة مما يؤدي إلى زيادة حوادث الطرق، فضلًا عن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها أثناء العمل.

الأرق وأمراض القلب والاكتئاب

أضاف «الاستشاري النفسي»، أن الأرق يعزز من أمراض القلب والأوعية الدموية، والإصابة بالاكتئاب، مشيرًا إلى أهم أسباب الإصابة به شرب القهوة والشاي، وتناول بعض الأدوية وتعاطي المخدرات والكحوليات، فضلا عن الضغوط النفسية التي قد يعاني منها الشخص، ويعد 50% من المصابين به يعانون من مشاكل أسرية، وكثرة التفكير والانشغال بالعديد من الأمور.

أعراض الأرق

أوضح «هنيدي»، أن أهم أعراض الأرق هي، صعوبة الاستغراق في النوم، الاستيقاظ ليلا، عدم الشعور بالراحة بعد النوم، الشعور بالإرهاق أثناء النوم، فضلا عن قلة التركيز، الأخطاء المتكررة والنسيان، الخمول والكسل وبطئ الإنتاج.

أكد «الاستشاري النفسي» أن أفضل الطرق للوقاية من اضطرابات النوم تتمثل في ممارسة الرياضة يوميا، كالمشي، واستنشاق الهواء النقي، تجنب تناول وجبات ثقيلة قبل الذهاب للنوم، موضحا أنه من الضروري التقليل من شرب أنواع الكافيين والبعد عن الضوضاء والهواتف الذكية، بالإضافة إلى تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ.