«روضة» تشارك في احتفالية قادرون باختلاف بفيديو باللغة الأجنبية: «طاقة مش إعاقة»

أيام قليلة وتنطلق النسخة الرابعة من «قادرون باختلاف»، ذلك الحدث الذي ينتظره ذوي الاحتياجات الخاصة، للمشاركة بمواهبهم المختلفة، وهذا ما فعلته صاحبة الـ15 عاما، إذ شاركت بفيديو لا تتجاوز مدته عدة دقائق، حول تعريف العالم بأهمية وجود فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بين الشعوب.

«أولادنا طاقة لا إعاقة كلنا متساوون» الشعار التي اتخذته روضة محمد سعيد في تنفيذ فكرتها، والتي تبرز فيه إنجازات الدولة في دعم ذوي الهمم والاحتفال بهما دائما، بلغتي العربية والإنجليزية حتى يصل للعالم أجمع، وذلك لدعم قادرون باختلاف في نسخته الرابعة.

قادرون باختلاف أظهروا تميزهم في مختلف المجالات

«حبيت أعمل الفيديو علشان أشارك بجزء بسيط يوصف قد إيه هما قدها» حسب حديث «روضة» لـ«الوطن»، موضحة أن فئة القادرون باختلاف لهم مكان في مختلف المجالات، وذلك بعد التميز الذين أظهروه في مختلف المهن مثل الإعلام والتمثيل سواء السينما أو المسرح.

«القادرون مفيهمش حاجة غلط، ولو فيه حاجة غلط يبقى في عقولنا إحنا حقهم علينا ندعمهم ونحترمهم ونعرف قدراتهم» حسب ما روته «روضة»، مشيرة إلى أنها اختارت أن تقدمه باللغة الأجنبية ليصل للعالم أجمع، خاصة أنها تُقيم في مدينة شرم الشيخ، إذ قامت بمشاركته على جميع المجموعات الخاصة بالسياحة قبل المجتمعية.

المدة المستغرقة في تنفيذ الفيديو

ما يقرب من يومين، قضتهما ابنة شرم الشيخ، في اختيار الكلمات المناسبة والصور التي تدعم بها قادرون باختلاف قبل طرحه على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، «فضلت حوالي يومين أجهز في الفيديو عشان أقدر أوصل صوتي ودعمي لذوي الاحتياجات الخاصة»، هكذا عبرت «روضة».