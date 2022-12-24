إصابة مجند شرطة وسيدة صدمتهما سيارة بالقاهرة.. كان يساعدها في عبور الطريق

أصيب مجند شرطة وسيدة أثناء مساعدته لها في عبور الطريق، حيث صدمتهما إحدى السيارات تتسبب في إصابتهما بالقاهرة.

لفتة إنسانية انتهت بحادث

في لفتة إنسانية من قِبل أحد رجال الشرطة وأثناء قيام مجند شرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بمساعدة إحدى السيدات (ربة منزل – سن 58) في عبور الطريق بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة اصطدمت بهما سيارة، ما نتج عنه إصابتهما وضبط قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.