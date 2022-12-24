مصرع طفل سقط من أعلى منزله بقرية «عين جالوت» في البحيرة

لقي طفل مصرعه، قبل قليل، جراء سقوطه من أعلى منزله بقرية عين جالوت التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

مصرع طفل سقط من أعلى منزله في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بقرية عين جالوت بدائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتبين وفاة «أنس.ف.ي»، 5 سنوات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.