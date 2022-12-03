مصرع طفل سقط من أعلى سيارة في «زاوية حمور» بمحافظة البحيرة

لقي، طفل مصرعه، قبل قليل، إثر سقوطه من أعلى سيارة بطريق زاوية حمور التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد مصرع طفل إثر وقوعه من أعلى سيارة بطريق قرية زاوية حمور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف.

بالانتقال والفحص تبين وفاة عبدالحميد عادل عبدالحميد 7 سنوات، تلميذ بالصف الأول الابتدائي ومقيم بالدلنجات، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام، تحت تصر النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.