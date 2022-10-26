مصرع طفل صدمته سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي في البحيرة

لقي طفل مصرعه، صدمته سيارة على طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور العام جثة طفل صدمته سيارة بالطريق الزراعي بنطاق مركز أبو حمص.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «محمد صبري عبد القادر»، 5 سنوات، مقيم مركز أبو حمص، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام بالبحيرة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.