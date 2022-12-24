الإمارات تدعم أوكرانيا بـ2500 مولد كهربائي لمواجهة الشتاء

أعلنت الإمارات، اليوم، أنها تعتزم إرسال دعم بنحو 2500 مولد كهربائي إلى المواطنين الأوكرانيين الذين يعانون منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، التي تسببت في تضرر البنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء، وذلك لمساعدتهم على مواجهة صعوبة الشتاء، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

تضامن إنساني

ومن جانبها، قالت وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، إن دعم أوكرانيا يأتي انطلاقا من إيمان بلادها بأهمية التضامن الإنساني خاصة في الأزمات، ويندرج ذلك ضمن جهود الدولة المستمرة في التخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية.

وتتضمن المساعدات الإماراتية 2500 مولد كهربائي منزلي، تتراوح طاقة الواحد من 3.5 كيلو واط إلى 8 كيلو واط، وستقوم الإمارات بنقل 1200 مولد كهربائي إلى عاصمة بولندا «وارسو»، اليوم، بينما سيتم نقل باقي المولدات في يناير المقبل.

ويأتي هذا الدعم ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، وأرسلت الدولة منذ بداية الأزمة الأوكرانية نحو 8 طائرات محملة بـ 360 طنا من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف إلى اللاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

الرئيس الأوكراني يدين قصف خيرسون

ومن ناحية أخرى، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدينة خيرسون، وتسببت في مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لا بد من أن يرى العالم ويفهم ما هو الشر المطلق الذي نناضل ضده، مضيفا أن قصف روسيا تسبب في ذعر المواطنين.