أحداث اقتصادية عالمية.. ارتفاع «برنت» وتراجع حصاد أوكرانيا من الحبوب بنسبة 40%

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية 4 أحداث خلال الساعات الـ24 الماضية كان من أهمها ارتفاع سعر العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة ارتفاع السعر 3.74%، فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للسعودية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 121 مليار ريال.

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت، للمرة الأولى مرة منذ 5 ديسمبر الجاري، في بورصة «آي سي إيه» بنسبة ارتفاع السعر 3.74%، ليسجل 84.01 دولار للبرميل الواحد.

ارتفاع سعر خام «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 2.94%

وشهد سعر خام «غرب تكساس الوسيط»، صعودا بنسبة 2.94%، ليسجل 79.77 دولار للبرميل الواحد.

بدوره، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلا عن مصادر، إنَّ الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج يهتم بشراء إما شركة «داو جونز» التي تصدر صحيفة «وول ستريت جورنال»، أو صحيفة «واشنطن بوست» في حال موافقة مالكها جيف بيزوس على بيعها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جهتها، تراجع حصاد أوكرانيا من الحبوب بنسبة 40%، وتوقعت سلطات «كييف» جني 65 -66 مليون طن في 2022، بعد محصول بلغ 106 ملايين طن في 2021، وأرجع رئيس «جمعية الحبوب» الأوكرانية سيرجي إيفاشينكو، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، السبب الرئيسي هو «الأزمة الأوكرانية» التي أدت إلى نقص الوقود وأعاقت البذر.

وأضاف إيفاشينكو، أنَّ إغلاق الموانئ كسر تلك الحلقة بقطعه مصدر دخل المزارعين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

موسكو: تنفيذ «صفقة الحبوب» تجري لصالح «الاتحاد الأوروبي» فقط

وفي روسيا، قالت نائبة رئيس الوزراء فيكتوريا أبرامتشينكو، إنَّ تنفيذ صفقة الحبوب أو «مبادرة حبوب البحر الأسود» يجري حاليا من جانب واحد ولصالح «الاتحاد الأوروبي» فقط.

وشددت أبرامتشينكو، على قناة «إن تي في» الروسية، أن الدبلوماسيين الروس يواصلون بالتعاون مع زملائهم في منظمة «الأمم المتحدة»، الدفاع عن مصالح «موسكو» حتى تكون الصفقة شاملة.

وفي السعودية، قالت «الهيئة العامة للإحصاء»، إن قيمة الصادرات السلعية للبلاد خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 121 مليار ريال «نحو 32.18 مليار دولار»، بارتفاع بنسبة«14.2%» مقابلَ 106 مليارات ريال خلال شهر أكتوبر من العام الماضي 2021.

وأشارت «الهيئة العامة للإحصاء»، في نشرتها، إلى أنَّ قيمة الصادرات البترولية خلال أكتوبر الماضي بلغت 96 مليار ريال «25.53 مليار دولار»، ارتفعا بنسبة «17.1%» مقابل 82 مليار ريال خلال أكتوبر 2021.

وبلغت قيمة الوارداتِ السلعية خلال شهر أكتوبر الماضي، 67 مليار ريال «17.82 مليار دولار»، بارتفاع مقداره 21 مليار ريال«45.7 %»، مقابل 46 مليار ريال خلال شهر أكتوبر من العام 2021.