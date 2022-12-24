وصول قطار تالجو الجديد إلى الإسكندرية.. وعضو «النواب»: نقلة نوعية (صور)

استقبلت محطة سكة حديد الإسكندرية أولى رحلات قطار تالجو الفاخر مع غروب اليوم السبت، وسط سعادة كبرى من أبناء المدينة الساحلية لوصول أولى رحلات القطار الجديد الذي يشكل نقلة نوعية في المواصلات بمصر، حيث إن رحلة القاهرة- الإسكندرية خلال ساعتين فقط، بالإضافة إلى ما يحويه من أمور فاخرة من حيث المقاعد والمطعم وغيرها من المتعلقات المميزة التي تجعله مختلف عن أي قطار آخر.

وصول قطار تالجو الجديد إلى الإسكندرية في موعده

ووصل قطار تالجو الجديد إلى محطة الإسكندرية في موعده في حدود الرابعة من مساء اليوم، وهو القطار الذي تبلغ قيمة تذكرته 200 جنيه للدرجة الأولى من القاهرة للإسكندرية والعكس، وثمن تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للإسكندرية والعكس 150 جنيها.

عضو «مواصلات النواب»: قطارات تالجو الفاخرة نقلة نوعية

وقال محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن بداية دخول قطارات تالجو الفاخرة للخدمة على خطوط سكك حديد مصر يمثل نقلة نوعية بكل ما تحمله الكلمة لخدمة نقل الركاب بمصر وينقلها لمصاف استخدام أفضل القطارات بالعالم لتحاكي أفضل دول أوروبا.

وأضاف جبريل في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم على هامش وصول قطار تالجو الجديد إلى الإسكندرية في أولى رحلاته، أن هذه النوعية مِن القطارات تتميز بالتقنيات الحديثة المستخدمة فيه مع توفير أعلى مستويات الأمان والسلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى سرعته الفائقة.

عضو «النواب»: قطار تالجو ثمار إعادة هيكلة سكك حديد مصر

واعتبر عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، أن دخول هذه النوعية من القطارات الخدمة بمصر يعد أحد أبرز المحطات في جني ثمار مرحلة إعادة هيكلة سكك حديد مصر والنقل والمواصلات بصفة عامة، وانطلاق مرحلة جديدة تقدم فيها أعلى مستويات الخدمة للمواطن المصري الذي عانى لسنوات طويلة من سوء الخدمات المقدمه على هذا المرفق الحيوي حتى تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل بمصر ليضع خطة طويلة الأجل للنهوض بمستوى بهذا المرفق الحيوي.