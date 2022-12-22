«النقل» تعلن بدء تشغيل قطار التالجو السبت المقبل من محطة مصر

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بدء تشغيل أول قطارات التالجو الفاخرة، السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية عصرًا، من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محطتي سيدي جابر ومصر في الإسكندرية، بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار، دون ركاب.

وأوضح أن موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميًا سيكون بدءًا من يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 5.55 صباحًا، من محطة مصر بالإسكندرية، والساعة 6.05 صباحًا من محطة سيدي جابر في الإسكندرية، متجهًا إلى محطة مصر في رمسيس، ومن الساعة الـ2 عصرًا، من محطة مصر برمسيس، متجهًا إلى محطة سيدي جابر ومصر في الإسكندرية.

ونوّه بتثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يوميًا، ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها، سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنّ تشغيل هذا القطار الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية وكذا نظام WIFI و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .

جدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد ابرمت عقداً مع شركة تالجو الأسبانية لتوريد عدد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري ) باجمالى 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار. وأن هذا التعاقد يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.