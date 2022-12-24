اليوم.. انطلاق أولى رحلات قطار التالجو الفاخر من محطة مصر إلى سيدي جابر
كتب:
محمد عيسى
01:11 ص | السبت 24 ديسمبر 2022
قطار التالجو - صورة أرشيفية
يشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انطلاق، اليوم السبت، أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب من محطة مصر بالقاهرة متجها الى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.
الجولة ستبدأ 1 ظهراً
وستبدأ جولة وزير النقل (الساعة ١ ظهرا) في محطة مصر لمشاهدة انطلاق القطار الساعة ٢ بعد الظهر، من محطة مصر برمسيس متجها إلى الإسكندرية.
مميزات القطار
قطار تالجو الفاخر، من إنتاج شركة تالجو الإسبانية، ويتكون من 15 عربة، بسرعة تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم / س، ويشمل شاشات عرض وإنذار حريق، وخدمة WIFI، وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، بالإضافة إلى مقاعد و دورات مياه لذوي الهمم، ذلك في 5 عربات درجة أولى، بالإضافة إلى 8 عربات درجة ثانية، و عربة قوي، و جرار حديث PRL الأمريكي.
سعر تذكرة قطار تالجو الفاخر
ومن المقرر أن تكون سعر تذكرة قطار تالجو الفاخر للدرجة الأولى 200 جنيه، أما سعر التذكرة للدرجة الثانية 150 جنيها.