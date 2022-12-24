انطلاق أول قطار «تالجو» من محطة مصر إلى سيدي جابر بالإسكندرية

وصل منذ قليل أول قطار تالجو فاخر، إلى محطة مصر برصيف رقم 1، لتبدأ أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب من محطة مصر بالقاهرة متجهة إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، بحضور وزير النقل وقيادات الهيئة.

تبدأ جولة وزير النقل الساعة 1 ظهرًا في محطة مصر؛ لمشاهدة انطلاق القطار الساعة 2 بعد الظهر، من محطة مصر برمسيس متجها إلى الإسكندرية.

مميزات القطار

قطار تالجو الفاخر، من إنتاج شركة تالجو الإسبانية، ويتكون من 15 عربة، بسرعة تشغيلية عالية تصل إلى 160 كم / س، ويشمل شاشات عرض وإنذار حريق، وخدمة WIFI، وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، بالإضافة إلى مقاعد و دورات مياه لذوي الهمم، ذلك في 5 عربات درجة أولى، بالإضافة إلى 8 عربات درجة ثانية، و عربة قوي، و جرار حديث PRL الأمريكي.

سعر تذكرة قطار تالجو الفاخر

ومن المقرر أن تكون سعر تذكرة قطار تالجو الفاخر للدرجة الأولى 200 جنيه، أما سعر التذكرة للدرجة الثانية 150 جنيها.