«الأوقاف»: افتتاح 12 مسجدا الجمعة المقبلة بـ8 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 12 مسجدًا الجمعة المقبلة؛ منها 9 جديدة أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله، مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التي قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 495 مسجدًا، منها 403 مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و92 مسجدًا صيانة.

وجاءت المساجد على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الأنوار المحمدية – حي شرق – عزبة السنية – كيما

مديرية أوقاف الدقهلية

2. عزبة العراقي – السعدية – شربين

مديرية أوقاف الإسماعيلية

3. السلام – الدواويس – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف سوهاج

4. عبدالمنعم رياض – الفتحة – العنبرية – المنشأة

مديرية أوقاف الإسكندرية

5. التقوى – نجع الجربة – النهضة – عامرية أول

مديرية أوقاف البحيرة

6. عباس العقاد – حوش عيسى

7. عزبة المهرة – زاوية نعيم – مركز أبو حمص

8. الفتح – أرمنيا – إيتاي البارود أول

9. هارون المجددة –بسنتواي – مركز أبو حمص

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. آل جامع – كفر عزام – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف بني سويف

2. الرحمن – عزبة عبدالكريم – قرية بياض الرياض - ناصر

مديرية أوقاف الشرقية

المحطة – الزنكلون