افتتاح 10 مساجد اليوم بـ4 المحافظات «بعضها بالجهود الذاتية»

افتتحت مديريات الأوقاف اليوم الجمعة 10 مساجد داخل 4 محافظات بعضها بالجهود الذاتية، منها 7 مساجد جديدة بـ5 مراكز بأسيوط ضمن الاهتمام الذي توليه وزارة الأوقاف ببيوت الله.

وأشار الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إنه كلف مديري الإدارات الفرعية المختلفة بافتتاح المساجد الجديدة وشملت كل من مسجد الخلايفة بمدينة أبنوب، و مسجد أولاد علي صبرة بقرية القصير بمركز القوصية، ومسجد المعز بمدينة مبارك بمركز أسيوط.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجد المستشار مدحت سراج الدين، بقرية الجرد، التابعة لمركز بيلا، والرحمة، بقرية عبد الرحمن الفاضي، التابعة لمركز سيدى سالم.

افتتاح مسجد في الغربية

كما افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مسجد الخليفة بقرية إخناواي، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ووكيل وزارة الأوقاف

و شهدت محافظة البحيرة مع افتتاح مسجد اللواحي بعزبة المحمدي التابعة لمركز الدلنجات على مساحة 400 م2 وبتكلفة إجمالية بلغت 850 ألف جنيه جهود ذاتية.