سعر جرام الفضة اليوم في الأسواق.. المصري أقل من المستورد بـ7 جنيهات

مع التقلبات في أسعار الذهب في الأسواق، يشغل سعر جرام الفضة اليوم قطاعا كبيرا من المواطنين، خاصة مع إطلاق مبادرات في المحافظات لشراء الفضة بدلا من الشبكة الذهب للعروسين، فضلا عن اهتمام الكثيرين بالفضة وشراء الخواتم أو المقتنيات التي تم تصنيعها من الفضة.

سعر جرام الفضة المصري والمستورد

وقال عيد يوسف رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالمنوفية، إن سعر جرام الفضة اليوم، يختلف وفق نوع الفضة المباعة، موضحاً أن سعر جرام الفضة المستورد سجل 35 جنيها، بينما سجل سعر جرام الفضة المصري 28 جنيها للجرام، مؤكداً أن الإقبال على شراء الفضة زاد في الفترة الأخيرة على مستوي الجمهورية .

أسعار الفضة في الأسواق.. تختلف حسب المنتج

وأضاف لـ«الوطن»، أن سعر جرام الفضة اليوم، يختلف أيضا حسب نوع القطعة التي يتم شراؤها من الزبون سواء أكانت خاتم رجالي أو سلسة حريمي، مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين المستورد أو المصري من حيث الخامات أو جودة المنتج، ولكن أحيانا الطلاء يكون مختلف في بعض المنتجات .

وأشار إلى أن سعر جرام الفضة يختلف من حيث البائع والمشتري، مشيرا إلى أنه في حالة البيع من الزبائن ينخفض سعر الجرام بواقع 20% تقريبا، موجها نصيحة للزبائن بعدم بيع الفضة خاصة أن سعرها غير مرتفع.