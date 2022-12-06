سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر اليوم الثلاثاء.. اعرف وصل كام؟

سجلت أسعار الفضة عالميا ارتفاعاً ملحوظا بمستهل تداولات اليوم، وسجلت أونصة الفضة الفورية تحركا بنسبة 0.16%% إلى 22.41 دولار للأونصة، وذلك بالتزامن مع تذبذب سعر الذهب على المستوى العالمي والمحلي أيضا.

ومع حرص العديد من الفتيات على ارتداء الزينة، وشراء الشباب للفضة لإهدائها لمحبوبتهم، يزداد البحث عن أسعار الفضة وسعر جرام الفضة عيار 925 في مصر خاصة.

وذكر موقع «جولد برايس» الخاص بأسعار الفضة والذهب، سعر الفضة اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر وسعر جرام الفضة عيار 925 في مصر.

سعر الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة وسعر جرام الفضة عيار 925 في مصر، كما يلي:

أونصة الفضة يصل سعرها إلى 552.519 جنيه يما يساوي 22.520 دولار.

الفضة النقية جرام الفضة عيار 999 يصل سعرها إلى 17.73 جنيه بما يعادل 0.72 دولار.

- الفضة البريطانية جرام الفضة عيار 958 بسعر يصل 17.00 جنيه يما يعادل نحو 0.69 دولار.

سعر جرام الفضة عيار 925 في مصر

- الفضة الإسترليني جرام الفضة عيار 925 بسعر يصل إلى 16.42 جنيه بما يعادل نحو 0.67 دولار.

- فضة العملات جرام الفضة عيار 900 بسعر يصل إلى 15.97 جنيه بما يعادل نحو 0.65 دولار.

- فضة المجوهرات جرام الفضة عيار 800 بسعر يصل إلى 14.20 جنيه بما يعادل نحو 0.58 دولار.

- فضة عيار 880 بسعر يصل إلى 15.62 جنيه بما يعادل 0.64 دولار.

- سبيكة الفضة 50 جرام بسعر يصل إلى 1,167.98 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام بسعر يصل إلى 2,327.08 جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو بسعر يصل إلى 21,316.74 جنيه.