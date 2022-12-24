حبس المتهمين في قضية النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل

خضع المتهمان في قضية النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية تخصص نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال قيام أحدهما بنشر العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا حسابات وصفحات وهمية للترويج لإمكانية بيع سيارات بأسعار مخفضة أو بنظام التقسيط.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين تمكنا من استقطاب العديد من ضحاياهما والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وبلغت تلك الوقائع 36 واقعة بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة- الإسكندرية – البحيرة – الشرقية – كفر الشيخ – الفيوم - المنيا) بإجمالي مبالغ مالية بلغت أكثر من مليون جنيه.

وأضافت التحقيقات قيامهما بتغيير محل إقامتهما بصفة مستمرة لمنع ضبطهما واعترافهما بحيازتهما على 10 هواتف محمولة، مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» و6 سبائك ذهبية، وعدد من خطوط الهواتف المحمولة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وسيارة ملاكي.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

المحامي أشرف ناجي، قال إن المتهم يجد سهولة في كسب المال عن طريق الإنترنت من خلال استدراج الآخرين والتفنن في إقناعهم حتى يستولي على أموالهم، دون معرفته بأن ممارساته يعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة للحبس والغرامية المالية.

وأضاف «ناجي»، أن القانون حدد عقوبة رادعة لكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الاستيلاء على أموال الآخرين، وحدد عقوبة يواجهها النصاب الإلكتروني هي الحبس 3 أشهر وغرامة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه، أو يعاقب المتهم بإحدى العقوبتين.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من عدد من المواطنين بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من خلال قيام مجهول بنشر العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لإمكانية بيع سيارات بأسعار مخفضة أو بنظام التقسيط.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن من تحديد مرتكبي الواقعة وتم استهدافهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.